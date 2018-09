Gokmiljonairs wasten volgens justitie meer dan 100 miljoen euro wit, megazaak begonnen

Een inval bij De Regent in Eindhoven in het kader van het witwasonderzoek. (Archieffoto: SQ Vision/Arno van der Linden)

DEN BOSCH - Een megazaak van meer dan twintig zittingsdagen tegen achttien verdachten en dertien bedrijven die betrokken zouden zijn bij illegale gokspellen op internet. Met de goksites zou meer dan 100 miljoen euro aan crimineel geld zijn witgewassen. De zaak bij de rechtbank in Den Bosch begint maandagochtend.

De drie hoofdverdachten in de zaak zijn drie jonge Quote-miljonairs uit Geldrop en Eindhoven. De drie werden in november 2013 gearresteerd. Het gaat om de broers Michel G. en Maurice G. en Stijn F. De laatste was de directeur van een Eindhovens gokbedrijf dat vermoedelijk fungeerde als witwasfabriek voor drugsgeld.





De drie verdachten stonden toen ze werden aangehouden in de top 100 van jonge miljonairs van het blad Quote. Stijn F. had volgens Quote een vermogen van zo'n elf miljoen euro, de broers G. stonden genoteerd voor drie miljoen euro. Behalve de hoofdverdachten zijn ook vriendinnen en echtgenotes van hen aangeklaagd. Daarbij staan ook een advocate, een belastingadviseur en een voormalig directeur van een financieel bedrijf terecht.

Advocate wordt gezien als 'consigliere'

Het Openbaar Ministerie ziet de advocate als een zogenoemde consigliere, een vertrouweling en raadgever van een maffiabaas. De aanklager denkt dat ze heeft gelogen in de aanvraag voor een vergunning, contracten vervalste en de ‘fopstructuur’ van het bedrijf heeft opgezet.

De broers G. waren samen aandeelhouder van verschillende bedrijven en via die bedrijven hadden ze zo'n veertig panden in hun bezit, waaronder kapitale villa's en appartementen in Spanje.

Samen met Stijn F. zouden ze zich ook bezig hebben gehouden met het aanbieden van online kansspelen. Zeven goksites werden in mei 2013 uit de lucht gehaald. In totaal werden die maandelijks door zo'n 85.000 spelers bezocht. Goed voor een jaaromzet van tientallen miljoenen euro’s.

Volgens justitie zouden de verdachten zijn begonnen met handel in softdrugs en zich vervolgens hebben toegelegd op het investeren in vastgoed en online goksites.

Behandeling liet lang op zich wachten

Dat de inhoudelijke behandeling van de zaak zo lang op zich heeft laten wachten, heeft volgens justitie te maken met 'de complexiteit van de zaak'. Ook verzette de advocate, zich eerder tegen het onderzoek naar stukken die bij haar in beslag genomen waren. Dat onderzoek kon pas van start na een uitspraak van de Hoge Raad in 2016.

Justitie heeft 24 dagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak. Naar verwachting is de laatste zittingsdag op 1 november. De uitspraak zou dan volgen op 20 december.