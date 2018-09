'De missverkiezing onder de paarden', bij Fokpaardendag draait alles om mooi, snel en behendig

LIEROP - Al bijna 80 jaar laten paardenfokkers in Lierop zien welk dier er het mooist, snelst en meest behendig is. Dat doen ze tijdens de grootste Fokpaardendag van Brabant. Het is een bonte stoet aan dressuur- en springpaarden.

Wim Jaspers van Stichting Fokpaardendag Lierop vertelt wat er op het programma staat. "We doen de 'keuring aan de hand', in feite de missverkiezing onder de paarden. Er wordt gekeken naar het uiterlijk van de paarden en naar hoe ze bewegen. Dat is ook heel belangrijk."

Tutten

Voor de schoonheidswedstrijd worden de paarden flink opgetut. Een deelnemer uit België is bezig de benen van zijn paard te behandelen met aangemaakte klei, vergelijkbaar met gel die mensen in hun haren smeren. "Dan kun je de haren in de richting krijgen die je wilt en dan krijg je ook meer volume in de beharing." De klei moet anderhalf uur intrekken voor het gewenste resultaat zichtbaar is.

Koets

Een ander onderdeel is het aangespannen rijden. waarbij de paarden een koets trekken. Ook daaraan doen verschillende rassen mee, van Friese trekpaarden tot Shetlanders. Voor de dressuur- en springpaarden zijn wedstrijden. Daaraan doen met name jonge paarden in opleiding aan mee. De ruiters en paarden kunnen zo ontdekken of ze klaar zijn voor het wedstrijdcircuit.