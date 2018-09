Brandweer Hoeven vereeuwigd als Nachtwacht

HOEVEN - Het is een hommage geworden aan de vrijwilligers van de Hoevense brandweer: De Brandwacht. Geïnspireerd door de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn legde fotografe Barbara Zonjee (51) de brandweermannen op artistieke wijze vast op de gevoelige plaat. De zeventiende eeuwse Hollandse meester had het niet beter gekund.

Schilderde Rembrandt de schutters in de Nachtwacht met klover (soort geweer red.) en lans, in de versie van Zonjee kregen de brandweerlieden een vuurzweep, hooligantool en bijl. Aan werkelijk alle details is gedacht.

Kapitein Frans Banninck Cocq

"Kijk maar naar dat meisje in het witte jurkje. Ze had net haar communie gedaan. Voor de foto heeft ze een traumabeertje vast", legt Zonjee uit. Mooi vindt ze ook de vertolking van kapitein Frans Banninck Cocq door brandweercommandant John Braspenning met zijn brandweerstaf. En de trommelaar in de versie van Rembrandt is vervangen door een vrijwilliger met een groot vat.

De Hoevense fotografe raakt er niet over uitgesproken. "Het is een mooie zoekplaat geworden. De hond ontbreekt niet en zelfs het jongetje dat in de Nachtwacht per ongeluk een schot lost, staat in mijn versie verscholen achter de brandweerlieden op de foto. Er komen vlammen vandaan in plaats van kruitdamp", zegt ze trots.

Fotovakschool

Het resultaat mag er zijn. Zeker als je weet dat Zonjee pas drie jaar bezig is met fotografie. De Hoevense besloot pas toen haar kinderen het ouderlijk nest hadden verlaten, een opleiding aan de fotovakschool in Rotterdam te volgen. Ze maakte daarna reportages over onder meer oude tractoren en over zusters in een klooster. "Voor die tijd wist ik nog niet eens wat sluitertijd en diafragma betekende", zegt ze lachend.





Nadat de fotografe begin dit jaar een reportage over carnaval maakte, waar de emoties van feestvierders op indringende wijze waren gefotografeerd, werd ze door de brandweer benaderd. De commandant had al langer het idee om zijn team op een bijzondere manier te laten portretteren. "Om vertrouwen te krijgen bij de achttien brandweerlieden en zo dicht mogelijk bij hun emoties te komen, ben ik wekenlang met ze mee op oefening gegaan."

'Meester van het licht'

Toen ze op de oefenlocatie een brandweerman in een golf van vlammen zag, dacht ze aan 'Rembrandt de meester van het licht'. "De link was meteen gelegd. Het schuttersgilde beschermde in de zeventiende eeuw de burgers en de brandweer doet dat nu. De Hoevense vrijwilligers waren meteen enthousiast."

Wekenlange voorbereiding volgde. Zonjee toog naar het Rijskmuseum in A msterdam om het echte schilderij 'te voelen'. "En goed te kijken hoe de meester het destijds had aangepakt." Op een tekening werkte ze uit waar iedereen in de brandweerkazerne moest komen te staan, hoe ze moesten kijken en welke attributen er gebruikt konden worden.

Foto-shoot

Eind juni was de grote dag. De vrijwilligers waren precies één uur vrijgeroosterd voor de fotoshoot. Het licht moest goed zijn en de brandweerlieden en kinderen moesten al die tijd de juiste positie innemen. "De kans was nog wel aanwezig dat ze voor een spoedgeval alsnog zouden uitrukken, maar gelukkig waren we na tien tot twaalf opnames klaar." Het dé groepsfoto zoals Zonjee die in haar hoofd had.

Afgelopen vrijdag is het werk aan de brandweervrijwilligers gepresenteerd. "De Brandwacht is met luid applaus ontvangen. Maar ik heb het niet alleen voor elkaar gekregen hoor. We hebben het met z'n allen gedaan!" Of de foto ooit op het formaat van de Nachtwacht wordt afgedrukt, lijkt onwaarschijnlijk. Al zal een kleinere afmeting voortaan zeker niet in de woonkamer van de Hoevense vrijwilligers ontbreken.