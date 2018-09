Willy en Rene genieten na van de Haagse zevenklapper van PSV

EINDHOVEN - Attractief, geconcentreerd, dominant en met veel amusement. Zo omschrijft Willy van de Kerkhof de wedstrijd ADO Den Haag - PSV die voor de Eindhovenaren in een 7-0 overwinning eindigde. "Dan kun je alleen maar blij zijn met deze club." Zijn broer Rene vult aan: "Als je zo'n uitslag in Barcelona neerzet, sta je wel op de kaart."

Willy en Rene hebben alleen maar lof voor de dikke overwinning van PSV afgelopen weekend. "We hebben een fantastische ploeg met veertien gelijkwaardige spelers. In deze vorm zouden ze wel voor een verrassing kunnen zorgen bij FC Barcelona."

Morgenavond speelt de Eindhovense club de eerste poulewedstrijd van de Champions League in Barcelona. Rene stelt voor dat PSV ook dan voor de aanval kiest. "We moeten niet al te positief zijn van te voren. Ik denk dat PSV morgen een zware wedstrijd tegemoet gaat, maar als ze de instelling hebben die ze de afgelopen weken hadden, dan maken ze nog wel een kans."

Willy vult aan: "Iedereen denk dat we toch verliezen dus je kunt er onbevangen tegenaan spelen met in het achterhoofd dat je afgelopen zaterdag een geweldige wedstrijd hebt gespeeld."

Willem II en NAC Breda

Willem II ontsnapte dit weekend aan een 2-0 nederlaag tegen Excelsior door in de laatste minuten terug te komen tot 2-2. "Toch wel netjes van Willem II. Echt miraculeus hoe dat afliep", zegt Rene. "NAC zit in de trubbels", vervolgt hij. De Bredase club verloor gisteren met 2-3 van Fortuna Sittard. "Die jongens hebben het moeilijk. Verliezen van Fortuna is het laatste wat mag gebeuren." Willy sluit af: "Dat hadden 3 punten moeten zijn tegen Fortuna."