'Mensen die doorrijden na zo'n ongeluk moeten zich schamen', Vincent helpt slachtoffers op A59

OSS - Hij twijfelde geen moment, stapte uit zijn auto en bood hulp toen maandagochtend een ernstig ongeluk gebeurde op de A59 bij knooppunt Paalgraven. Maar tot zijn verbazing zag Tilburger Vincent Hanegraaf dat maar weinig mensen zijn voorbeeld volgden.

"Ik reed op de eerste rijbaan en zag alles gebeuren", vertelt Hanegraaf. "Ik reed schuin achter het bestelbusje dat achter op de vrachtwagen botste. De bestuurster van het busje probeerde uit te wijken, want iedereen begon ineens te remmen. Zij probeerde naar een andere rijbaan te gaan. Maar ze zat iets te snel op de vrachtwagen. De zon stond ook laag, dan knal je erop."

Hulde

Ondanks de ravage die ontstond, reden heel veel mensen gewoon door. "Ik dacht: mijn god! Je moet gewoon hulp verlenen! Het was best heftig om te zien en er liep een paard over de weg... Ik heb mijn auto voor de vrachtwagen geparkeerd en ben meteen uitgestapt. De betrokken vrachtwagenchauffeur kwam ook meteen helpen. Hij had nog de bibbers, dus ik vond dat heel knap van hem. Daarna kwam er ook nog een vrouw. Maar mensen die doorrijden, die moeten zich een beetje schamen, toch?"

Hij probeerde de mensen die in het busje zaten gerust te stellen door met hen te praten. "Intussen zette de vrachtwagenchauffeur het ontsnapte paard vast. Maar dat ontsnapte weer. Daar zijn die dieren goed in. Uiteindelijk heeft de vrouw die meehielp het paard naar een boer gebracht. Die had een EHBO-koffer en is vervolgens ook gekomen. Hulde voor hen, dat ze kwamen helpen."

Te laat bij de klant

De gewaarschuwde hulpdiensten probeerden vervolgens de mensen uit het busje te bevrijden. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumaheli opgeroepen. Die landde op de snelweg. "Ik heb een foto gemaakt van het moment dat de heli ging landen, zodat ik de mensen op mijn werk - het is mijn eerste werkdag na mijn vakantie - kon laten zien waar ik bleef."

Na zijn getuigenverklaring bij de politie is Hanegraaf weggegaan. "Toen kon ik niet veel meer doen." Hij kwam wel te laat bij zijn eerste klant. "Maar dit is een hele fijne klant. Die begrijpt het allemaal. Ik was een halfuur tot drie kwartier later."

Signaal

Hanegraaf hoopt met zijn verhaal een signaal af te geven, zodat meer mensen er na een ongeluk bij stilstaan dat er hulp geboden moet worden. "Kijk, ik stond ook te shaken, ik was ook geschrokken. Er moet gehandeld worden."