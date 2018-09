Lionel Messi scoorde in zijn eentje bijna net zo vaak in de Champions League als heel PSV

Dinsdagavond in Camp Nou: Barcelona-PSV. (Foto's: VI Images)

EINDHOVEN/BARCELONA - PSV begint dinsdagavond op bezoek bij Barcelona aan zijn zestiende Champions League-seizoen. Aan de hand van enkele opvallende statistieken blikken we vooruit op een nieuw Eindhovens avontuur in het miljardentoernooi.

Onderlinge balans

• PSV staat in Europees verband voor de zevende keer tegenover Barcelona. Van de zes eerdere ontmoetingen wonnen de Eindhovenaren er één, tegen drie gelijke spelen en twee nederlagen.

• Die ene overwinning van PSV was de allereerste krachtmeting met Barcelona, op 29 maart 1978 in het toenmalige UEFA Cup-toernooi. PSV won die heenwedstrijd met 3-0 door goals van Harrie Lubse Paul Postuma en een eigen goal van Jesús Olmo.

• In 1996 en 1997 volgden nog vier onderlinge duels. Opvallend daarbij was dat PSV telkens prima presteerde in Camp Nou: daar hield de ploeg de Spanjaarden twee keer op een gelijkspel (2-2).

Ervaring

• Bij PSV is Luuk de Jong de speler met de meeste Champions League-ervaring. De spits speelde tot nu toe zeventien wedstrijden op het hoogste Europese niveau, waarin hij vier keer scoorde.

• Bij Barcelona is Lionel Messi de meest ervaren speler met 125 Champions League-duels achter zijn naam. De Argentijnse sterspeler maakte daarin honderd doelpunten, bijna net zo veel als heel PSV tussen 1992 en nu (102 goals).

• De 21 spelers in de PSV-selectie speelden samen 88 wedstrijden in de Champions League. Da's een enorm verschil met de Catalanen, die bij elkaar meer dan 750 duels ervaring hebben op het hoogste Europese podium.

• Klein pluspuntje voor PSV: coach Mark van Bommel brengt in zijn eentje al een karrenvracht aan CL-ervaring mee: hij speelde namens PSV, Barcelona, Bayern München en AC Milan 76 duels in het hoofdtoernooi.

Historie

• PSV speelde in de diverse Europa Cup-toernooien al 28 eerdere wedstrijden tegen Spaanse clubs. Daarvan wonnen de Eindhovenaren er maar vier, tegen twaalf gelijke spelen en twaalf nederlagen. PSV scoorde in die duels 28 keer en kreeg veertig goals om de oren.

• PSV kwam in zijn laatste acht wedstrijden tegen een Spaanse opponent niet tot winst. De laatste keer dat de club een succesje boekte tegen een team uit La Liga was op 10 december 2003: 3-2 tegen Deportivo La Coruña in de groepsfase van de Champions League.

• PSV won nog nooit een Europees uitduel op Spaanse bodem. Veertien pogingen bij de clubs Barcelona, Atlético Madrid, Valencia, Deportivo La Coruña, Real Madrid en Sporting Gijón resulteerden in vijf gelijke spelen en negen nederlagen.