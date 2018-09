Horecaondernemer Eveline Wu is succesvol, maar moest wel droom van een Michelinster laten varen

EINDHOVEN - Als vijftienjarige kwam Eveline Wu samen met haar familie naar Nederland. Om wat bij te verdienen werkte ze als afwasser in verschillende restaurants. De horecavonk sloeg over. Wu is nu eigenaar van vijf succesvolle restaurants en heeft 150 medewerkers in dienst. Toch moest ze haar grote droom om een Michelinster te halen, vaarwel zeggen.

Achteroverleunen is er niet bij. Wu staat nog elke dag in de keuken van een van haar restaurants. “Doordeweeks bij MOOD in Rotterdam en in het weekend in de twee MOOD-restaurants in Eindhoven”, vertelt ze in het tv-programma Booming Brabant.

Wu (‘Ik heb onrustig bloed’) nam eerder dit jaar in Rotterdam het restaurant Las Palmas in Rotterdam van Herman de Blijker over. Ook dit restaurant kreeg het MOOD-concept en kan al rekenen op flink wat reserveringen. Behalve de MOOD- restaurants is Wu ook nog eigenaar van een fish & Chips-restaurant en de Kreeftenbar in Eindhoven. “Lekker eten uit meerdere internationale ‘keukens’. Klanten kunnen carpaccio of sushi eten, maar ook Thais eten bestellen. En dat alles in een hippe setting”, omschrijft Wu het MOOD-concept.





Michelin-ster

Toch ging het Wu niet altijd voor de wind. Haar restaurant Wynwood werd geen succes en ging failliet. Wu: “Te exclusief en te duur in de markt gezet. Bovendien was het restaurant met tweehonderd zitplaatsen te groot. In het weekend zaten we vol, maar doordeweeks niet. De keuken was wel op goed, maar onze bediening was niet op hetzelfde niveau.”









De teleurstelling over het mislukken was groot. “Wynwood was mijn grote droom. Ik wilde daarmee een Michelinster halen. Alles was tiptop en ik had de beste chefkok in huis gehaald. Helaas.” Wynwood werd MOOD. En dat is volgens de onderneemster: ”Een toegankelijker concept. Vanaf dag één zitten we bomvol.”