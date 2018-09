Boze boer over vermeende gijzelingsactie: 'Luchtballonnen zijn vliegende kermisattracties'

BOKHOVEN - Een dag na het ‘ballonincident’ in Bokhoven kan boer Joost Vughts uit Bokhoven er nog amper over uit. “Ik word neergezet als een crimineel die mensen in gijzeling hield. Hoe halen ze het hun hoofd, complete onzin”, aldus Vughts.

Een ballonvaart eindigde zondagochtend voor negentien mensen in een vervelende situatie. Ze landden om acht uur op het veld van de boer. Vughts: “Even later verschijnt er een touringcar die de mensen komt ophalen. Wanneer ik vraag wat de bedoeling is, krijg een arrogant antwoord terug. Dat de piloot echt wel weet wat hij doet”.

Niet normaal

“Niet eens excuses of zo. Ik had vanwege de droogte net nieuw gras ingezaaid. Dat is nog heel kwetsbaar en dan lopen ze gewoon door. Moeten wij dat allemaal maar gewoon pikken? Dat is toch niet normaal?” Volgens boer Vughts zijn er over weer wel wat woorden gevallen. Maar van een ‘gijzeling’ was geen sprake.

Vliegende kermisattractie

Inmiddels krijgt Vughts veel bijval van collega’s. “Het is fijn om te weten dat ik niet de enige ben. Vroeger zaten er vier of vijf mensen in zo’n mandje. Tegenwoordig is het een vliegende kermisattractie met ruimte voor meer dan twintig mensen. Zo’n gevaarte weegt enkele tonnen dat veel schade kan veroorzaken”.

Volgens een geldende gedragscode mag een ballon naar eigen inzicht van de piloot overal landen. Bovendien moet een boer ook toestemming geven om de ballon en passagiers op te halen. Voor het ongemak kan de boer aanspraak maken op een bergingsvergoeding van 35 euro.

Vughts: “Ik denk dat het tijd wordt om dit convenant eens opnieuw te bekijken. Dit kan zo echt niet langer blijven doorgaan. Het is uit de hand aan het lopen en wij zijn hiervan de dupe”.

Hogere vergoeding

De boer uit Bokhoven kan rekenen op steun van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO). Bestuurder Alfred Jansen spreekt in plaats van huisvredebreuk over 'landvredebreuk'. Volgens hem zijn gevolgen van een ballon die landt veel groter dan vroeger. Het aantal passagiers, en dus het gewicht, neemt toe. De schade aan het land en de gewassen wordt hierdoor groter. Bovendien ondervindt het vee vaak stress van ballonnen die laag overvliegen of landen.

"Wij willen dat onze leden voor een landende ballon een vergoeding ontvangen van 100 euro plus 10 euro per persoon. We hopen dat komend voorjaar in een nieuwe afspraak met de luchtvaartverenigingen vast te leggen."

Goede gast

De LTO merkt dat het thema luchtballonnen tot veel commotie leidt onder boeren. Jansen: "Ze landen ongevraagd op je land. Vergelijk het met de achtertuin van een burgerwoning. Dan mag je toch verwachten dat een ballonvaarder zich gedraagt als een goede gast en zich redelijk opstelt. Ik begrijp de irritatie bij mijn leden goed."