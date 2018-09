Wie vindt de buit? Boeven vangen in Helvoirt voor nieuw tv-programma

HELVOIRT - Rep en roer in Helvoirt zondagmiddag. Aan de Stationsweg werd een busje overvallen en daarbij werd een behoorlijk bedrag buitgemaakt. ‘De politie’ startte direct een uitgebreid onderzoek. Hoeveel geld er is buitgemaakt, is niet bekend. Wel is duidelijk dat de daders nog niet zijn gepakt en dat de zoektocht naar hen en naar de buit in volle gang is.

Navraag leert dat de ‘overval’ alles te maken heeft met het nieuwe mysterieuze tv-programma waarover we eerder schreven. De opnames van het programma ‘De Buit’ zijn zondag begonnen, zo laat een woordvoerder van AVROTROS maandagochtend weten.

Enkele inwoners van Helvoirt hebben de roof gepleegd. En naar deze daders wordt nu gezocht door een volgens AVROTROS ‘professioneel team’. We maken geen gebruik van acteurs, zo benadrukt ze. En de ‘rechercheurs’ zijn ook geen inwoners van Helvoirt, maar echte professionals.

Begin 2019 op tv

Aan de overvallers de taak om de komende twee weken uit handen van het rechercheteam te blijven en de buit verborgen te houden. Of dit lukt, weten we begin 2019. Dan wordt het programma, een nieuw sociaal experiment op televisie, zoals het eerder door AVROTROS werd omschreven, uitgezonden.

Donderdagavond houdt het rechercheteam een informatieavond in Helvoirt.Het team roept namelijk de hulp in van het publiek bij het opsporen van de overvallers en het vinden van de buit. Eerder werd het nieuwe programma door AVROTROS ‘Verborgen Schat’ genoemd. Dat was de werktitel. Inmiddels is voor De Buit gekozen.