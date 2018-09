Bossche jachtenbouwer Moonen presenteert na roerige tijd nieuwste luxe privéschip

CANNES - Het zijn gouden tijden voor Nederlandse jachtenbouwers. Na de Verenigde Staten is ons land namelijk de grootste bouwer ter wereld van zeer luxe privéschepen. Eén van die jachtenbouwers is Moonen Yachts in Den Bosch. Drie jaar geleden, tijdens de economische crisis, ging het bedrijf nog bijna kopje onder doordat er te weinig kopers waren. Maar die problemen zijn voorbij en Moonen presenteerde dit weekend op het Yachting Festival de Cannes haar nieuwste schip: de Brigadoon...

Met meer dan 36 meter lengte is de wit met chromen Brigadoon één van de grootste boten op de Zuid-Franse watersportbeurs. Strak afgemeerd tussen andere luxe jachten wordt het nieuwste schip met poetsdoek en stofzuiger in optimale showroomstaat gebracht. Want zelfs een vette vinger op een leuning is 'not done' in deze wereld van de 'the rich and famous'.

Schoenen uit

De klanten die het Bossche bedrijf in Cannes heeft uitgenodigd, zijn zeer vermogend, want de prijskaartjes van deze luxe jachten lopen tot in de tientallen miljoenen. Precieze prijzen worden niet genoemd, laat staan dat de namen van de klanten worden gedeeld met de buitenwereld. Want privacy is vanaf de ingang van het festival gegarandeerd. Maar voor iedereen die aan boord gaat geldt: schoenen uit. Want de gebruikte materialen - zoals teakhout op de vloeren - moeten in optima forma blijven. Zeker ook omdat deze Brigadoon al een paar maanden is verkocht aan een Brits echtpaar, dat het aan Moonen heeft uitgeleend voor deze botenshow.





Moonen Yachts kwam in het voorjaar van 2015 in de betalingsproblemen, door de aanhoudende economische crisis. Het Mexicaanse moederbedrijf Alonso Ancira - één van de grootste staalproductenten in Midden-Amerika - had onvoldoende geld om Moonen te blijven financieren. Maar ook de potentiële klanten van Moonen waren door de crisis voorzichtig geworden en stelden grote aankopen uit. De rechtbank in Den Bosch gaf Moonen uitstel van betaling; wat voldoende tijd gaf voor Alonso Ancira om toch te investeren in de Bossche jachtenbouwer.

Nieuw schip in de maak

Of Moonen Yachts in Cannes nieuwe klanten heeft geworven, wordt niet verteld. Wel duidelijk is dat in de loods in Den Bosch inmiddels wordt gewerkt aan een zusterschip van de Brigadoon, dat in 2020 klaar moet zijn. Deze draagt de naam Martinique en zal waarschijnlijk tegen de 30 miljoen euro gaan kosten.