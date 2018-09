Wakker worden met een 'ander' huisnummer? In Kruikenstad kan dat!

TILBURG - Huh? Zag het bordje met daarop mijn huisnummer er gisterenavond niet een stuk saaier uit? Zoiets moeten honderd inwoners van Tilburg maandagochtend gedacht hebben. Allemaal wonen zij op nummer 55. En dat is geen toeval. Tipje van de sluier: de Carnavalsstichting Tilburg had een drukke zondagavond.

Toen de bewoners van de betreffende nummers 55 maandagochtend buitenkwamen om naar het werk te vertrekken, de hond uit te laten, een rondje te gaan hardlopen of iets anders maandagochtend-achtigs te doen, werden ze verrast door een gezellig oranje met groen huisnummerbordje. Een groen met oranje sticker die over hun huisnummerbordje geplakt was, welteverstaan.









Oranje en groen, zijn dat niet de carnavalskleuren van Tilburg? Juist! De actie is dan ook het werk van de Carnavalsstichting Tilburg. Het is maandag precies 55 dagen voor de ' Elfde van de Elfde'. En carnaval in Kruikenstad bestaat ook nog eens 55 jaar. Constantijn Viezee van de Carnavalsstichting: "We hadden onze carnavalssjaals aangetrokken, zodat mensen die ons zagen wel snapten dat het om een ludieke actie ging. Zodat ze niet zouden denken: waarom rommelen daar mensen aan dat huis."

Kannen en Kruiken

In onbeplakte vorm waren de huisnummerbordjes erg divers. Rood emaille, zwarte sierlijke cijfers, maar natuurlijk ook veel simpele uitvoeringen (en een beetje saai) in wit met zwart. "Ik denk dat een heleboel mensen erop vooruitgegaan zijn."

Wie denkt dat er lukraak honderd sticker zijn geplakt, heeft het mis. Het ging hier om een zorgvuldig gecoördineerde operatie. Vier teams waren actief, in vier verschillende wijken. In elke wijk waren 25 nummers 55 uitverkoren. Het werd overigens geen nachtwerk, er werd geplakt in de avonduren. "Maar de meeste mensen hadden wel de lichten al uit." Om half twaalf was alles in kannen en Kruiken.

Overigens, mochten de bewoners toch erg gehecht zijn aan hun originele huisnummerbordjes: " De stickers zijn makkelijk te verwijderen. We willen niemand tot last zijn."