Drie schoten werden softdrugsdealer in Bladel fataal, Belgen moeten 13 en 14 jaar de cel in

DEN BOSCH - Drie 37-jarige mannen uit België hebben maandag van de rechtbank in Den Bosch celstraffen van 14 en 13 jaar gekregen voor het doodschieten en beroven van Jan van Mosselveld uit Bladel in 2001.

De Belgen zouden op woensdag 22 augustus 2001 een afspraak hebben gehad bij de Bladelse softdrugsdealer thuis. Een goede vriend van Van Mosselveld was ook in het huis aanwezig.

In het appartement van de 41-jarige Jan ontstond een worsteling waarbij Van Mosselveld met drie schoten om het leven werd gebracht. De goede vriend werd met een pistool op zijn hoofd gedwongen om te knielen naast de zwaargewonde Jan, die later overleed aan de schotwonden. Vervolgens zijn de verdachten uit de woning gevlucht met geld en hennep van Van Mosselveld.

DNA-match

De politie kwam de verdachten in 2015 op het spoor door een match in de Belgische DNA-databank. Het bloed van verdachte Avni K. is na de schietpartij in het Bladelse appartement gevonden.

Na de doorbraak met het DNA-bewijs, duurde het nog een jaar voordat Avni K. in de gevangenis werd gearresteerd. De twee medeverdachten Serkan K. en Kemal K. meldden zich vervolgens bij de Nederlandse politie.

Onbekend wie de schoten loste

De rechtbank acht de kans klein dat de drie mannen vooraf het plan hadden om Van Mosselveld om het leven te brengen. Ook heeft de rechtbank niet kunnen vaststellen welke verdachte de dodelijke schoten heeft gelost. Wel zou de ripdeal vooraf bekokstoofd zijn en zou zijn afgesproken dat er 'wanneer nodig op personen zou worden geschoten', aldus de rechtbank.

Twee van de drie verdachten kregen 14 jaar cel. De rechtbank weegt het naar eigen zeggen zwaar dat deze mannen geen spijt hebben betuigd, hun aandeel hebben gebagatelliseerd en 'geen inzicht hebben getoond in hun verwerpelijke gedrag'. De derde man had geen strafblad en kreeg een straf van 13 jaar.