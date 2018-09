'Echte soldaten hebben maar één leven', jonge gamers praten met veteranen Market Garden

VEGHEL - “Heftig dat ze dat voor ons gedaan hebben”, zegt Moos (11) nadat hij met veteranen over de bevrijding van Brabant heeft gesproken. Hoe is het om in de schoenen te staan van de bevrijders? 600 kinderen uit Meierijstad kregen maandag de mogelijkheid om het te vragen.

Sommige spelen de game 'Call of Duty Worldwar II' en ervaren wat de veteranen hebben meegemaakt als ze het spel spelen. Het spel is gebaseerd op de route die de bevrijders in 1944 moesten afleggen en de gevechten die de soldaten moesten leveren. Het was een bijzonder moment toen de kinderen beseften dat de personages in de game de veteranen waren met wie ze na afloop mochten praten.

'Never again'

De 24 veteranen die sinds zaterdag in Brabant zijn, vinden het belangrijk om tijd vrij te maken om met de kinderen te praten over de oorlog. "Dit zijn de jongeren die in de toekomst de leiders van Nederland worden en het is belangrijk dat ze weten wat er gebeurd is, zodat ze weten dat dit nooit meer mag gebeuren. This never again", zegt de 97 jarige Len Fox. Hij kwam als jonge jongen in 1944 na een lange tocht vanuit Duinkerken na een lange tocht in Brabant terecht.

De kinderen hadden lang de tijd om met de veteranen te praten en er kwamen allerlei vragen over de oorlog voorbij. Zo wilde een van de leerlingen weten of de mannen destijds bang waren voor de dood. "Nee", zei de 99-jarige Guy Whidden resoluut. "We gaan uiteindelijk toch allemaal dood." De gesprekken maakten grote indruk op de kinderen. "In het spel heb je eindeloos veel levens, maar in de echte oorlog maar één", was ook een conclusie van de kinderen.