Biertje richting rapper Boef, hoofdact Strooipop stapt na vijf minuten van het podium

GEFFEN - Het optreden van rapper Boef op Strooipop afgelopen weekend in Geffen, duurde slechts één biertje. Een biertje dat vijf minuten na aanvang van zijn optreden richting de rapper werd gegooid, welteverstaan. Dat meldt het Brabants Dagblad. Voordat hij het podium af stapte, zei Boef: "Voor mij is het simpel, ik kan gewoon naar huis. Ik heb mijn geld toch al gekregen. Als jullie bier gaan gooien, ga ik lekker naar mijn volgende optreden." En zo geschiedde.





Boef is niet de enige artiest voor wie het gooien van bier een brug te ver is. Het staat soms zelfs in contracten die met artiesten gesloten worden: bier gooien is einde oefening. Al zijn er ook artiesten die zo'n vliegend biertje gewoon op de pantoffel nemen.

'Met natte nek naar huis'

De beslissing van Boef om op te stappen, kan niet op ieders sympathie rekenen. Op Twitter: "Kan dit jungske weer met een gevulde zak en een natte nek van het bier met 300 kilometer per uur richting Tilburg. Als ze hem dan aanhouden kan hij weer zeggen dat ze hem op Strooipop gepest hebben en hij met veel haast naar huis wil." Maar Boef krijgt ook bijval: "Zo’n bierdouche begrijp ik niet, er zijn meerdere artiesten die opstappen. Ik geef ze gelijk!"

De organisatie van Strooipop was maandag niet bereikbaar voor commentaar.

300 kilometer per uur

Tegen Boef loopt momenteel een rechtszaak voor drie snelheidsovertredingen. De artiest moet zich onder meer verantwoorden voor een snelheidsovertreding in juni 2016. Hij reed toen met een snelheid van driehonderd kilometer per uur door Tilburg en Berkel-Enschot en filmde dit. De zaak tegen de rapper zou op 11 september in Tilburg behandeld worden, maar werd uitgesteld.

Vanwege grote mediabelangstelling is de zaak verplaatst naar het nieuwe gerechtsgebouw aan de Stationslaan in Breda.