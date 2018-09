Bijen laten zich niet wegjagen door Efteling: Het sprookje van de bijenclub die wint

KAATSHEUVEL - Het alsmaar uitdijende pretpark De Efteling had het graag willen hebben. Een stukje grond van een halve hectare bij de Bernsehoef in Kaatsheuvel. De natuur zou dan plaats hebben gemaakt voor campers die er zouden kunnen omkeren en parkeren. Maar bijenvereniging Ambrosius won de strijd om het felbegeerde stukje grond. De bijen lieten zich niet verjagen.

Het lijkt een sprookje. De kleine bijenvereniging die de strijd om een stukje grond wint van de machtige Efteling. Toch is dat precies wat er gebeurde in Kaatsheuvel. Na vijf jaar van keiharde onderhandelingen mag de bijenclub het stukje grond van de gemeente blijven pachten.

Het stukje grond lag al dertig jaar braak, toen de bijenclub haar zinnen erop zette, zegt imker Anton Staps. Volgens hem is het een ideale leefomgeving voor de bijen, omdat de insecten er veel voedsel vinden.

Zak geld

Anton Staps is apetrots dat zijn club heeft gewonnen van de almachtige Efteling. De plek waar de bijen worden gehouden is straks helemaal omringd door het sprookjespark. Toch is hij niet van plan om alsnog te wijken: "Niet zolang ik leef", zegt de 72-jarige imker strijdbaar. "Ook niet voor een zak met geld. Zelfs niet voor een miljoen", want Staps vindt de natuur veel belangrijker.

Ook de heemkundekring is blij dat de bijen de strijd om de grond van de Efteling hebben gewonnen. Want in de omgeving worden ook vaak archeologische vondsten gedaan. Verder is de heemkundekring blij met het plan van de bijenvereniging om een schans, een soort overdekte koepel, voor de bijen te bouwen. Daarmee keert volgens de kring een stukje historie terug, omdat er in de tijd van Napoleon ook al zoiets was. T