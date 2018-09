Stelletje amateurs: spits Helmondia schiet met scherp tegen HVV Helmond: elf goals!

HELMOND - In de nieuwe rubriek 'Stelletje amateurs' berichten we elke maandag over een bizarre, hilarische of heroïsche gebeurtenis in en rond het Brabantse amateurvoetbal. In de tweede aflevering zoomen we in op de monsterzege van SC Helmondia bij stadgenoot HVV Helmond.

Je moest even goed kijken naar de uitslag, maar de cijfers stonden er echt. De poulewedstrijd in het bekertoernooi tussen HVV Helmond en SC Helmondia einigde zondag in... 0-24! Dat was ook voor de meest ervaren statistici in dienst van de KNVB een hoogst ongebruikelijke en dus zeer zeldzame uitslag.

We bellen met SC Helmondia-spits Amos Letwory, die met elf (!) doelpunten dé man van de wedstrijd was.

0-24, da's een uitslag die we eerder bij de pupillen zouden verwachten.

Letwory: "Dit sloeg helemaal nergens op. Voetbal speel je met elf tegen elf, maar na rust stond HVV ineens nog maar met negen spelers op het veld. En gaandeweg de tweede helft waren er zelfs nog maar zeven over. Ze hadden allemaal last van blessures, maar er leek meer aan de hand."

We zagen dat de keeper van HVV bij een van jullie doelpunten met opzet opzij stapte.

"Laten we zeggen dat het onderling moeizaam liep tussen de spelers van HVV. Al tijdens de eerste helft wilde een speler van het veld stappen omdat hij het niet meer zag zitten. Ik zeg nog tegen die gast: 'Kom op, blijf staan en doe gewoon je best.' Maar ze boden weinig weerstand. Bij rust stond het al 0-7 en we hadden ook met 0-30 kunnen winnen. HVV moet zich eigenlijk diep schamen voor deze wedstrijd, het was schandalig."

Elf doelpunten maken in één wedstrijd, dat is uniek. Hoe kijk je terug op je eigen prestatie?

"Ik dacht nog: 'Prima HVV, blijf maar lekker klooien, ik ga gewoon door met doelpunten maken'. Maar eigenlijk geeft scoren in zo'n wedstrijd weinig plezier, ook al maak je er elf. Het waren veelal intikkertjes of doelpunten nadat ik alleen op de keeper afging. Alleen mijn tweede treffer was wel aardig, die krulde ik met buitenkant links langs de doelman van HVV.

Jullie zijn nu wel lekker warmgedraaid voor de competitie die volgende week zondag begint.

"Tja, da's misschien het enige positieve van de wedstrijd geweest. Dit was voor niemand leuk. Ik hoop zoiets nooit meer mee te maken. We richten ons nu op de competitiestart. We hebben een goed voetballende ploeg en de sfeer is goed. Ik ga met een lach naar de training en haal veel plezier uit het samenspel met mijn huidige teamgenoten. Het kan een mooi seizoen worden."

