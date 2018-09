Jongen slaat ruit van taxibus kapot en raakt gewond aan arm

BREDA - Een 17-jarige jongen heeft maandagochtend een ruit van een taxibus van de GGZ aan diggelen geslagen. Dat gebeurde op de kruising van de Liniestraat en de Doornboslaan in Breda. De jongen raakte daarbij gewond aan zijn arm.

Het ambulancepersoneel behandelde de jongen in de ambulance aan zijn verwondingen. Daarna is hij door de politie meegenomen. De jongen verbleef gedwongen in een instelling en had op rechtbank ‘slecht nieuws’ gekregen. Volgens de politie wilde jongen er daarom vandoor gaan.