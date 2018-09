'FC Barcelona wint met twee vingers in de neus van PSV'

Met twee vingers in de neus (foto: Omroep Brabant)

Ronald Sträter: 'Barcelona wint met twee vingers in de neus van PSV'. (Foto: Omroep Brabant)

BARCELONA - PSV speelt dinsdagavond in Camp Nou de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League van dit seizoen. Tegenstander FC Barcelona wordt gezien als een van de sterkste ploegen van de wereld. "Barcelona wint met twee vingers in de neus van PSV", zegt Omroep Brabant-verslaggever Ronald Sträter.

Collega Joost van Erp, die dit seizoen PSV volgt voor de omroep, verwacht een gelijkspel. "2-2. Vlak voor tijd, ik gok al in blessuretijd, maakt Luuk de Jong de tweede Eindhovense treffer."

Kijk hieronder naar de video van Sträter en Van Erp, waarin ze op geheel eigen wijze vanuit Barcelona vooruitblikken op de Champions League-clash.