Pool werd geplet onder lift, 125.000 boete geëist tegen kweker omdat alle seinen waren uitgeschakeld

BEEK EN DONK - Tegen een tomatenkweker in Beek en Donk is een boete van 125.000 euro geëist nadat een werknemer drie jaar geleden overleed in een liftschacht. Volgens justitie heeft de kwekerij van Vereijken Logistics BV niet alles gedaan om een ongeluk te voorkomen. Sterker nog, volgens justitie 'was het wachten op wanneer het mis zou gaan'.

Het ging mis toen een Poolse werknemer beneden bezig was de liftput te vegen. De werknemer werd geplet toen plotseling de lift naar beneden kwam. De tomatenkweker had alle beveiligingssignalen van de lift uitgezet omdat die veel storingen veroorzaakte. "Niemand binnen het bedrijf wist precies hoe de lift werkte, de leiding niet en zeker de Poolse werknemer niet", zei de officier van justitie tijdens de zitting.

Bewust risico genomen

Het bedrijf wordt ook verweten bewust het risico genomen te hebben dat er ongelukken konden gebeuren door alle beveiligingssignalen uit te zetten. "Door op deze manier te werken kan de kweker de dood van de werknemer verweten worden', ging de officier verder.

"Het is de plicht van een werkgever om een zo'n veilig mogelijke werkomgeving te creëren. Hierin is de kweker niet geslaagd." Volgens justitie valt dit ongeluk in de "categorie veiligheidsmisdrijven en een boete van 125.000 is daarbij passend." Over twee weken volgt de uitspraak.