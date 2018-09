Het regent records deze warme droge zomer

EINDHOVEN - Het weer zorgt deze zomer voor recordmoeheid. Nooit eerder was het zo droog. Nooit eerder was het zo heet. Nooit eerder was er zo'n lange hittegolf. Aan dit rijtje kan een nieuw weerrecord toegevoegd worden. Nooit eerder waren er zoveel warme dagen in een jaar. Maandag werd in De Bilt ruim 20 graden gemeten en daarmee werd het record van 116 warme dagen verbroken.

Het kersverse record zal de komende dagen verbroken blijven worden want tot en met donderdag krijgen we temperaturen tot 25 graden, meldt Weeronline.

Mogelijk verbeteren we deze week meteen ook een ander record, namelijk het recordaantal zomerse dagen. Dat aantal kan oplopen van 54 naar 57. Het oude record stamt uit 2016 en staat op 51 zomerse dagen.

Net niet

Dinsdag, Prinsjesdag, is in het zuidoosten van Nederland zeker zomers met misschien wel 29 graden. In Den Haag wordt het hooguit 24 graden. Hiermee wordt het record 'warmste Prinsjesdag' niet verbroken. In 1961 werd het in Den Haag ruim 28 graden.