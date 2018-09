Steven Kruijswijk viert Vuelta met record, complimenten en veel geld

Steven Kruijswijk in actie tijdens de voorbije Vuelta. (Foto: VI Images)

EINDHOVEN - Steven Kruijswijk zette zondag met een vierde plaats in het eindklassement een vetgedrukt uitroepteken achter zijn Vuelta. Met bijna 25.000 euro op zak aan prijzengeld en het ene compliment na het andere kan de wielrenner uit Nuenen terugkijken op een prima Ronde van Spanje.

Het marketingbureau Imbull berekende dat Kruijswijk door zijn prestaties op de Spaanse wegen de afgelopen drie weken 24.620 euro bij elkaar fietste. Van alle Nederlanders die in de Vuelta actief waren, kreeg alleen Bouke Mollema meer prijzengeld.

Ook kassa voor Van Poppel

Mollema kan 26.825 euro bijschrijven, onder meer door een aantal ereplaatsen in de etappes, de tweede plek in het bergklassement en de prijs voor meest strijdlustige renner. Ook Danny van Poppel uit Moergestel (12.400 euro), Wilco Kelderman (12.190 euro) en Dylan van Baarle (6.600 euro) fietsten een verdienstelijke ronde.

Kruijswijk werd ook bedolven onder de complimenten na zijn vierde plaats. Voormalig wielrenner Karsten Kroon, wielercommentator bij Eurosport, noemde hem zelfs de beste ronderenner van dit moment die nog geen van de drie grote wielerronden heeft gewonnen.

En databureau Gracenote kwam met de fraaie statistiek dat de Brabander de eerste Nederlandse renner die in zowel de Tour, Giro als Vuelta bij de eerste vijf in het algemeen klassement eindigt. Dat is een prachtig nieuw nationaal record.