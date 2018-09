Mark van Bommel accepteert geen kleine nederlaag PSV: 'Dan hadden we beter thuis kunnen blijven'

BARCELONA - "We moeten onverstoorbaar zijn. Na afloop mogen de jongens best vechten om het shirt van Lionel Messi. Als het resultaat van de wedstrijd ook maar goed is." Dat zei PSV-coach Mark van Bommel, maandagmiddag tijdens een druk bezochte persconferentie in Camp Nou.

De oefenmeester wilde niets weten van een kleine nederlaag voor PSV. Veel kenners zien dat als een goed resultaat tegen de Spaanse grootmacht. Van Bommel dus niet. "Dan hadden we beter thuis kunnen blijven. Het is natuurlijk heel moeilijk om hier een resultaat te behalen. Maar daarmee trap ik een open deur in. Laten we van het positieve uitgaan."

'Lozano kon naar FC Barcelona'

Opvallend was dat sterspeler Hirving Lozano tijdens de persconferentie bevestigde dat FC Barcelona in de zomer belangstelling voor hem had. De Mexicaan ging daar niet op in, omdat hij 'het niet de juiste tijd vond' voor deze overstap.

De kans is vrij groot dat Lozano dinsdagavond in de basis staat. Of zijn landgenoot (en goede vriend) Érick Gutiérrez ook speelt, wilde Van Bommel tijdens de persconferentie niet kwijt. "Dat vertel ik eerst de spelers, dan pas jullie."

FC Barcelona-PSV begint dinsdagavond om 18.55 uur. Veel Spaanse fans lijken dat een te vroeg tijdstip te vinden. De verwachting is dat het stadion, waar ruimte is voor 100.000 man, voor ongeveer de helft gevuld zal zijn. Vanuit Eindhoven komen er zo'n 1000 fans mee.

Bijzonder duel Van Bommel

Voor Van Bommel wordt het duel in Spanje bijzonder. Als voetballer kwam hij uit voor de topclub. "Ik ben al de nodige bekenden tegengekomen", zei hij daarover. "De perschef, een beveiliger. Dat geeft een warm gevoel. Dit is zo'n grote club. Dat heb je eigenlijk niet zo goed door als je hier speelt."