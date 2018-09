Camerabeelden van schutter in moordzaak Dennis Struijk getoond in Bureau Brabant

BEST - Beelden van de liquidatie van Dennis Struijk zijn maandagavond getoond in opsporingsprogramma Bureau Brabant. Het gaat om camerabeelden die in de buurt van de Johannes Klingenstraat en de J.H. De Rooystraat in Best gemaakt zijn. Je ziet twee mannen die voor en achter het huis langslopen, waar Dennis later die avond een kennis bezoekt.

Ook toont de politie beelden van een donkere BMW die op de avond van de moord verschillende rondjes in de wijk rijdt en verschillende keren stopt, alsof de bestuurder op het slachtoffer wacht. "Volgens de buurtbewoners was het een ongebruikelijke plek om te parkeren. We hopen daarom dat iemand iets gezien heeft," aldus de politie.

Er waren minstens drie daders bij de moord betrokken, de bestuurder van de auto en de twee mannen die door de straat liepen en die je ziet schieten. "De mannen verschillen flink in lengte, één draagt reflecterende schoenen. Mogelijk gaat het om Louis Vuitton-sneakers." De BMW wordt in brand gestoken en de daders vluchten verder in een Renault Megane RS.

Struijk was een bekende van de politie, al eerder liquidatiepogingen gedaan.