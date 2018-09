Alsof je een verborgen schat vindt: 'Brabant heeft goud in handen met de Zuiderwaterlinie'

René Kwant vertelt bij de Gevangentoren in Megen over zijn missie.

MEGEN - “Het is alsof je een schat vindt die nog niet eerder ontdekt was”, vertelt projectleider René Kwant. De Zuiderwaterlinie was bedoeld om Holland in de 16e eeuw te verdedigen tegen de Spanjaarden. Daardoor werd het strijdtoneel verplaatst naar Brabant. "Om bezoekers met dit vergeten erfgoed kennis te laten maken, komen we nu met een aantal wandel- en fietstochten langs alle vestingsteden, bolwerken en schansen op de linie."

De linie hielp vroeger om gevaar uit het zuiden tegen te houden, maar is daarmee ook meteen een scheidingslijn tussen het noorden en het zuiden van Nederland. "De Zuiderwaterlinie maakte van Brabant strijdgebied, maar we hebben dat nu omgedraaid", vertelt René Kwant: “Nu is het onze linie, en nu gaan wij er iets moois mee doen.” Als projectleider van de Zuiderwaterlinie bracht hij alle betrokken groepen bij elkaar.

Kwant was positief verrast toen hij het bestaan van de linie ontdekte. Wat is dit nu? Dit wisten we niet. Maar daar achteraan kwam meteen de reactie: waarom wisten we dit niet? Door intensieve promotie hoopt René samen met de waterschappen, gemeentes en provincies de linie op de kaart te zetten.

“We moeten zorgen dat het een cultuurhistorische bestemming wordt, dat het leuk is om naar toe te gaan.” De ambities zijn groot en er zijn nog volop ideeën wat er gerealiseerd zou kunnen worden rondom de linie. De wandel- en fietstochten langs de linie is het eerste wapenfeit om bezoekers met de ‘schat’ kennis te laten maken.

Eerdere plannen om meer bekendheid te geven aan de Zuiderwaterlinie, vielen in het water. “In 2016 lukte het eindelijk om alle partijen te overtuigen, waarin provinciebestuurder Henri Swinkels een grote rol speelde”, legt Kwant uit. Met zijn enthousiasme overtuigde hij de gemeentes en waterschappen. “We hebben hier in Brabant goud in handen met de Zuiderwaterlinie en dat moet aan de vergetelheid onttrokken worden”, glundert René Kwant.

De projectleider hoopt de linie als toeristische bestemming op de kaart te zetten, maar vooral ook dat meer Brabanders van de linie afweten: “De linie is van elke Brabander die langs die Zuiderwaterlinie woont. We moeten vooral zorgen dat mensen het verhaal verder gaan vertellen. Dat is een kwestie van jaren, maar dit zijn de eerste stappen.”

En, zegt René Kwant: "Ik durf als missie best te stellen dat de linie over vijf tot tien jaar in de top 10 van Nederlandse cultuurhistorische bestemmingen staat."

Programma

De Zuiderwaterlinie is met 165 kilometer de langste water- en verdedigingslinie van Nederland en verbindt tal van vestingsteden, bolwerken en schansen. Een stoet van wandelaars vertrok zondag vanuit Bergen op Zoom in het westen en Grave in het oosten om elkaar na een week in Heusden te ontmoeten. Elke dag wordt een etappe van zo'n tien kilometer gelopen.

Maandag liepen wandelaars in het westen van Steenbergen naar de Heen en in het oosten van Ravenstein naar Megen. Dinsdag staan er weer twee etappes op het programma. De route in Willemstad start om 18.00 uur bij Fort de Hel in Willemstad. De route van Megen naar Oijen start om 18.00 uur bij gemeenschapshuis Acropolis in Megen. Wandelaars worden bij het eindpunt van de route opgevangen en terug naar het beginpunt gebracht.