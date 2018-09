De tafel van zeven springen op een gymmat? Embedded Fitness krijgt jong en oud in beweging

HELMOND - Kinderen bewegen te weinig en zitten te veel uren achter de computer. Of ze hangen onderuit op een (school)bank. Uit onderzoek blijkt dat kinderen door meer te bewegen zelfs beter kunnen worden in taal en rekenen. Embedded Fitness uit Helmond wil kinderen en ouderen in beweging krijgen aan de hand van interactieve games.

“Als je naar de norm kijkt voor gezond leven dan moeten kinderen per dag een uur sporten en volwassenen een halfuur. Daar komen veel ouderen en kinderen lang niet aan”, zegt Carla Scholten, oprichter van Embedded Fitness. Tien jaar geleden stak ze haar licht al op in Amerika en haalde ze de eerste interactieve games naar Nederland om jongeren en ouderen in beweging te krijgen. "Games hadden toen nog een negatieve klank.”

Inmiddels ontwikkelt Embedded Fitness samen met kennisinstellingen aan eigen interactieve games die naadloos aansluiten bij de doelgroep. Zo ontwikkelde het bedrijf de bewegingsconcepten Smartskate, Skatebike of Smartbasket.

“Daarmee kunnen bijvoorbeeld sommen worden opgelost door een bal tegen een interactieve wand te gooien. Kinderen vinden het fantastisch. Het past bij hun belevingswereld. Gymdocenten vinden het inpassen ervan nog lastig omdat zij ook een vast programma moeten afwerken. Kinderen moeten immers ook een koprol leren maken.”



Scholten weet maar al te goed dat technologie niet dé oplossing is om kinderen en ouderen aan het bewegen te krijgen. “Kinderen moeten ook buiten spelen en bewegen. En ouderen kunnen een rondje wandelen. Maar je moet ook deze kansen pakken om ze aan het bewegen te krijgen. Het is altijd goed voor de conditie, concentratie en oog-handcoördinatie.”

Een van de partijen waar Embedded Fitness mee samenwerkt is Janssen-Fritsen, dat gespecialiseerd is het ontwikkelen van toestellen voor het bewegingsonderwijs. Samen ontwikkelden ze een interactieve gymmat. ”Het is een kleine gymmat met sensoren die in de klas naast een lessenaar kan worden gelegd. De mat kan als ondersteuning en aanvulling bij taal en rekenen worden gebruikt. Kinderen kunnen bijvoorbeeld een dagelijkse afstand lopen op de mat of de tafel van zeven springen.”