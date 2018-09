Jongen (16) heeft vuurwapen in zijn scooter, school betrapt hem na ruzie met andere leerling

DEN BOSCH - De politie van Den Bosch heeft maandagmiddag een 16-jarige leerling van het Pierson College opgepakt nadat er in zijn scooter een vuurwapen was gevonden. Dit gebeurde min of meer per toeval.

De 16-jarige had op school ruzie gekregen met een 14-jarige medeleerling. De ruzie liep uit op een vechtpartij, waarop de schoolleiding ingreep. Omdat de jongen van veertien lichte snijwonden had aan zijn arm, onderzocht de leiding de scooter van de 16-jarige.

Geen mes, maar vuurwapen

Ze verwachtte een mes te vinden. In plaats daarvan vonden ze in de opbergruimte van de scooter een vuurwapen. Na deze ontdekking waarschuwde de school onmiddellijk de politie. Het wapen was niet geladen en de patroonhouder was leeg.

De leerling van 16 is meegenomen naar het politiebureau, wordt daar verhoord en zit tot nader order vast. De 14-jarige leerling doet maandagavond aangifte.