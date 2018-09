Lintje voor een lokale held, Jan Hoedemakers redde het leven van plaatsgenoot op spoorwegovergang

DEN BOSCH - Zonder Jan was plaatsgenoot Sam Post er niet meer geweest. Hij schoot te hulp toen ze begin januari bij de beruchte spoorwegovergang in Orthen met haar wiel tussen de rails terecht kwam en bewusteloos raakte. Voor zijn heldendaad werd Jan Hoedemakers maandag beloond met een lintje en oorkonde van het Carnegie Heldenfonds.

"Ik was compleet verrast", vertelt hij. "Mijn ouders hadden me verteld dat ze hun trouwgelofte opnieuw wilden afleggen. Ik vond dat al vreemd, het was niets voor hen. We gingen ook echt de trouwzaal in. Toen bleek het om mij te gaan. Iemand uit de buurt had me opgegeven voor het lintje."

Zijn ouders, zijn broer, zijn vrouw en dochter; iedereen was erbij. "Iedereen wist het, maar ik niet. Ik had ook nog nooit van deze onderschweiding gehoord. Maar ik heb het net opgezocht en het is een hele eer."

Net op tijd

Hoedemakers liet in de buurt van de spoorwegovergang zijn hond uit, toen hij Sam Post zag vallen. Hij aarzelde geen seconde, rende erheen en tilde haar op. Kort nadat ze weggedragen was, reed er een trein voorbij. "Na afloop werd ik vaak een held genoemd. Zelf zie ik dat niet zo, ik deed gewoon wat iedereen zou moeten doen. Ik ben nog gewoon dezelfde jongen als eerst, ook nu ik zo'n lintje opgeprikt heb gekregen. Maar zo'n heldenprijs, ja dat is wel leuk."

Sam Post was zelf niet aanwezig bij de uitreiking van het lintje. "Niemand had verder haar nummer en mij konden ze het niet vragen natuurlijk."

De spoorwegovergang is inmiddels aangepast.