Hond die over gewond baasje waakte opgevangen, nog raadsel hoe vrouw aan hoofdwond kwam

BLADEL - Het is nog onduidelijk wat een gewonde vrouw in Bladel dit weekend is overkomen. Zij werd bewusteloos gevonden aan de Varkensmarkt in Bladel. Bijkomstig probleem was dat haar hond niet toeliet dat hulpverleners in de buurt kwamen. De politie kan wel vertellen dat de vrouw een bekende van de politie is en een drugsverleden heeft. Het gedrag van de hond heeft daar mogelijk ook mee te maken.

De hond werd uiteindelijk gevangen met een strop en is bij de vrouw vandaan gehaald. Waar de hond gebleven is, kan de politie niet met zekerheid zeggen: "Maar hij is ongetwijfeld goed opgevangen bij een instantie die dieren opvangt. Zodra de vrouw weer in staat is om voor het dier te zorgen zal de hond weer naar huis gaan."

De vrouw werd zaterdagavond met een flinke hoofdwond gevonden. Ambulancebroeders en politie kregen de hond niet bij haar uit de buurt. Hoelang de vrouw daar heeft gelegen is ook onduidelijk. Toen de hulpverleners bij de vrouw konden komen bleek ze bewusteloos. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.