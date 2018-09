Klaas Dijkhoff (VVD) stapt uit katholieke kerk na keiharde botsing met kardinaal

BREDA - VVD-fractievoorzitter Dijkhoff uit Breda schrijft zich uit bij de katholieke kerk. Hij is kwaad op kardinaal Wim Eijk, die hem in een interview het sluiten van kerken verweet. De kardinaal zou uitspraken van de VVD'er hebben verdraaid. "Ik kies voor de liefde en de mensen in plaats van de beperkingen en de kerk," schrijft Dijkhoff in een open brief aan de kardinaal.

Dijkhoff noemt de kardinaal in zijn brief 'verbitterd' en haalt ook uit naar zijn beleid waarbij populaire priesters van hogeraf worden vervangen door collega's die strenger in de leer zijn. Volgens de VVD'er zouden de kerken juist daardoor leeglopen.

Het interview in De Gelderlander gaat over het verdwijnen van de katholieke kerk uit Nederland. Parochies duiken in de rode cijfers omdat te weinig mensen de kerk bezoeken.

Volgens kardinaal Eijk had Dijkhoff gezegd dat de VVD het sluiten van de kerken niet kon verbieden, maar dat het goed is dat ze geleerd hebben een toontje lager te zingen. Eijk noemt die uitspraak 'kleinzielig' en stelt dat een 'hyperindividualist' als Dijkhoff meer oog zou moeten hebben voor de sociale functie van kerken.

Tekst gaat door onder tweet.

Dijkhoff bestrijdt dat hij dat gezegd heeft. "Afgelopen weekend las ik een interview met u waarin u mij expliciet noemde. Nu zou ik dat als een eer kunnen opvatten aangezien u in het interview verder enkel Jezus, Maria, God, de Paus en Darwin bij naam noemt. Wat u echter aan mijn naam toevoegde is even negatief als onjuist."

De VVD'er gaat verder: "Ik zei, het is prima dat er kerken zijn in Nederland. Begrijp me niet verkeerd, dat zou ik niet willen verbieden. Mij lijkt het verschil tussen ‘niet kunnen verbieden’ en ‘niet willen verbieden’ in deze context wezenlijk, maar soit, dat u als geestelijke zaken niet zo letterlijk neemt beschouw ik maar als vooruitgang."

"Wat me meer raakte is dat uit uw woorden wel blijkt dat u mij niet kent. Ik leef mijn leven met en voor anderen... Ik heb het interview met een gevoel van meewarigheid gelezen. In niets herkende ik de positieve waarden die leden van uw kerk in het verleden op mij hebben overgebracht", schrijft Dijkhoff.

Prediker Arnol

Hij verwijst naar zijn jeugd in Brabant. "Van mijn doop door mijn oudoom Heerom, via de communie in de parochie in het Eindhovense Tongelre en het Vormsel bij Bisschop Bär tot de inspirerende gesprekken met mijn favoriete geestelijke, een katholiek aalmoezenier op een paarse Harley. Ja, zelfs in de poëtische zelfverzonnen kreten van de Eindhovense straatprediker Nol kon ik alleen maar liefde ontwaren. In tegenstelling tot de afkeer, de bitterheid en de trappen na zonder zelfreflectie die ik in uw woorden proef. Verdiept u zich voordat u oordeelt, zou ik zeggen. Ware het niet dat ik de hoop daarop al tijden heb opgegeven."

"Ik wil deze brief aan u afsluiten met een welgemeende dankbetuiging. Rooms ben ik allang niet meer, maar Brabants katholiek voel ik me wel. Daar heb je ook eigenlijk geen god voor nodig, maar wel liefde. U heeft het irrationele verzet gebroken tegen me officieel uitschrijven. Geeft u mij gerust de schuld van een gesloten kerk, ik zal definitief niet terugkeren. Ik kies voor de liefde en de mensen in plaats van de beperkingen en de kerk. In de naam van de moeder, de dochter en de heilige liefde. Amen."