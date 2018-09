Theoloog over open brief Dijkhoff: 'Hij wil hier politiek munt uitslaan, dit is hypocriet'

BREDA - Met een open brief aan kardinaal Wim Eijk maakte VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff bekend uit de katholieke kerk te stappen. De Brabantse cultuurtheoloog Frank Bosman denkt er het zijne van. “Iedereen mag zelf weten of hij zich uitschrijft, maar dit vind ik hypocriet. Dijkhoff wil een politiek correct statement maken, hij wil hier politiek munt uitslaan.”

De VVD-politicus verlaat de kerk omdat Eijk hem in een interview het sluiten van kerken verweet. Ook noemde de kardinaal hem een 'hyperindividualist'. Volgens Dijkhoff heeft hij nooit gezegd kerken te willen sluiten. "Uit uw woorden blijkt dat u mij niet kent. Ik leef mijn leven met en voor anderen.....Ik heb het interview met een gevoel van meewarigheid gelezen. In niets herkende ik de positieve waarden die leden van uw kerk in het verleden op mij hebben overgebracht", aldus Dijkhoff in zijn open brief aan de kardinaal.

De VVD-voorman die in Breda woont haalt ook uit naar beleid waarbij populaire priesters van hogeraf worden vervangen door collega's die strenger in de leer zijn. Volgens de politicus zouden de kerken juist daardoor leeglopen.

Politieke actie

De brief is op de VVD-website geplaatst, wat Frank Bosman het idee geeft dat het om een pr-stunt gaat. “Ik zou tegen Dijkhoff willen zeggen: gebruik je politieke gewicht en landelijke bekendheid om mee te werken aan verbetering bij de kerk. Eruit stappen is de makkelijkste oplossing. Het is veel moeilijker om te blijven en mee te werken aan de transformatie. Eijk is relatief streng in de leer, maar je kunt wel proberen om met hem te praten. En Jan Liesen, de bisschop in Breda waar Dijkhoff woont is al helemaal niet conservatief.”

In zijn open brief brief aan de kardinaal stelt Dijkhoff ook dat hij geen streng katholiek was. “Rooms ben ik allang niet meer, maar Brabants katholiek voel ik me wel. Daar heb je ook eigenlijk geen god voor nodig, maar wel liefde. En als we die liefde dan God noemen, dan is dat prima” zegt hij.

Drempel

Bosman zegt daarover: “Ik vraag me af wanneer Dijkhoff voor de laatste keer als niet-toerist in de kerk was. Het gaat eigenlijk om iemand die al niet kwam, hij was nominaal katholiek. Zo’n persoon stapt eruit. Het is jammer van iedereen die vertrekt, maar eigenlijk stond hij al op de drempel.”

Hij kan zich wel voorstellen dat de Bredanaar gekwetst is door de uitspraken van de kardinaal. “Maar ik zie in Brabant te veel verhalen van mensen die boos zijn op de kerk of de lokale pastoor maar er nooit komen. Ik zie ze nooit op zondag, maar in de media uitten ze zich wel. Waarom doet Dijkhoff dit nu publiekelijk? Is hij echt zo bezorgd of wil hij een politiek punt maken.”

Hij vermoedt het laatste. Dijkhoff is een van de kandidaten om premier Mark Rutte op te volgen als de partij bij de volgende verkiezingen de grootste blijft. “De houdbaarheid van Rutte is voorbij. Dijkhoff wil zich profileren. Dit gaat niet alleen om iemand die gekwetst is, het heeft ook een politiek doel.”

Sneeuwbaleffect

Ook tv-persoonlijkheid Albert Verlinde maakte maandagavond bekend dat hij zich uit ging schrijven bij de katholieke kerk. Bosman verwacht geen sneeuwbaleffect. "In het verleden hebben wel meer prominenten bekend gemaakt dat ze de kerk verlieten, onder meer na de misbruikschandalen. Toen is ook geen sneeuwbaleffect ontstaan."