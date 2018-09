Ook Albert Verlinde keert katholieke kerk de rug toe: 'Ik doe dit in de geest van mijn vader'

CROMVOIRT - In navolging van Klaas Dijkhoff (VVD) stapt ook de Brabantse tv-persoonlijkheid Albert Verlinde uit de katholieke kerk. Dat maakte hij maandagavond bekend bij de talkshow Pauw.

"Ik twijfel hier al langer over. Mijn vader heeft zich drie of vier jaar geleden uitgeschreven bij de kerk. Hij kon zich niet vinden in de standpunten van de katholieke kerk over homoseksualiteit."

Zelf waagde Verlinde de stap nog niet. "Ik twijfel, ik twijfel steeds meer", stelde hij. Tijdens het programma hakte hij de knoop door. "Laat ik het dan in de geest van mijn vader doen. Ik laat me ook uitschrijven."

Klaas Dijkhoff maakte maandag bekend uit de kerk te stappen na een conflict met kardinaal Eijk. "Ik vind het heel goed dat Dijkhoff dit gedaan heeft. De ellende is: ik ken ook zoveel goede mensen binnen de katholieke kerk. Bijvoorbeeld de paters van wie ik les heb gehad. Dat weerhoudt je heel lang. Maar ik ben er nu wel een beetje klaar mee.”

LEES OOK: Theoloog over open brief Dijkhoff: 'Hij wil hier politiek munt uitslaan, dit is hypocriet'