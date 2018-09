File na ongeluk op A2 bij Eindhoven opgelost

EINDHOVEN - Een ongeluk op de A2 bij Eindhoven zorgde dinsdagochtend voor een flinke file tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp. De linkerrijstrook in de richting Eindhoven was even dicht, maar om tien voor half acht was de weg weer vrij. Automobilisten moesten vanuit Maastricht richting Eindhoven nog wel even rekening houden met vertraging.

Rond halfnegen was de file vrijwel opgelost.

Voor de richting Den Bosch kon je de file ontwijken door via de parallelbaan N2 te rijden, zo adviseerde de ANWB.





Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd.