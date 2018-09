Henk Krol wil Bert en Ernie van Sesamstraat trouwen: 'Ik wist al jaren dat het een homostel is'

EINDHOVEN - Bert en Ernie, de populaire personages uit de serie Sesamstraat zijn volgens de Amerikaanse schrijver van de serie Mark Saltzman een homostel. De schrijver heeft de twee karakters gebaseerd op zijn eigen relatie met zijn vriend. Henk Krol, oud-hoofdredacteur van de Gaykrant, wordt heel blij van het het nieuws. "Eigenlijk wist ik het al jaren."

"Als je gaat bladeren in de Gaykrant van jaren geleden, kwam je het verhaal al tegen", vertelt Henk Krol dinsdagochtend in het radioprogramma Wakker van Omroep Brabant. "Wij vermoeden het dus al een jaartje of dertig. Destijds had je zelfs de discussie of Mr. Humphries uit de Britse serie 'Are you being served?' misschien homo was. Waar hebben we het eigenlijk over, hè?"

Krol is blij dat ze in Amerika eindelijk het echte verhaal achter Bert en Ernie kennen. "Ik herinner me dat ik jaren geleden op een markt in Amersfoort was en dat daar een marktkoopman heel veel Bert en Ernie poppen verkocht, voor weinig geld. Ik heb er toen een stuk of veertig ingeslagen om bij geboortes weg te geven omdat deze karakters bij uitstek laten zien hoe kleurrijk onze maatschappij wel niet is."

Huwelijksbootje

De volgende stap voor de serie? "Een huwelijk! Wat zou dat leuk zijn zeg! Zouden de schrijvers weten dat ik buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ben? Ik kom er graag voor over naar Amerika!"

Een echte Bert en Ernie klassieker: