'Dit wil je niet in een school', zegt rector Bossche school over leerling met vuurwapen in scooter

DEN BOSCH - Het Ds. Pierson College in Den Bosch zet alle zeilen bij om onrust te voorkomen nadat er maandagmiddag een 16-jarige leerling werd opgepakt omdat hij mogelijk een vuurwapen in zijn scooter had zitten. "Dit wil je niet hebben in een school", reageert rector Alma van Bommel.

De school stuurde maandagavond direct een brief naar alle ouders en medewerkers met uitleg over de ruzie en daaropvolgende arrestatie. Een aantal ouders reageerde daar al snel per e-mail op. "De dreiging wordt heel sterk gevoeld. De ouders willen graag weten wat dit betekent voor de veiligheid van hun kind."

Van Bommel begrijpt hun zorgen. "Het gevoel van veiligheid is heel belangrijk in een school. Zeker met Roermond nog vers in ons geheugen", doelt ze op de 16-jarige jongen die vorige week begon te schieten op een Limburgse school.

Het Ds. Pierson College weet nog niet wat er met de opgepakte leerling gaat gebeuren. "Hij kan niet zonder meer morgen weer op school verschijnen. Veiligheid gaat voor alles. We gaan in gesprek met hem en zijn ouders." De keuze om de jongen te schorsen of van school te sturen is niet makkelijk voor de rector. "We moeten goed kijken wat haalbaar is. Hij moet ook examen doen en wij hebben natuurlijk een onderwijsplicht."

Lichtgewond

De 16-jarige jongen kreeg maandagmiddag net buiten het terrein van school ruzie met een medeleerling van veertien jaar oud. "Dat was een ruzie in de privésfeer", meer wil het schoolhoofd er niet over kwijt.

Medewerkers van de school haalden de jongens uit elkaar. De 14-jarige jongen was lichtgewond. "De medewerkers dacht eerst dat het van een ring of iets dergelijks kwam. Een van hen vertrouwde het toch niet en dacht dat het ook een mes geweest kon zijn", legt de rector uit.

Daarop werd de scooter van de 16-jarige jongen doorzocht en ontdekten ze het vuurwapen. "Toen is meteen de politie gebeld." Het wapen was niet geladen, er wordt onderzocht of het echt is.