In Barcelona liggen ze niet wakker van PSV, maar van onderschatting is volgens kenners geen sprake

In de Spaanse media is er vooral aandacht voor PSV-trainer Mark van Bommel, die kennen ze nog. (Foto: VI Images).

EINDHOVEN/BARCELONA - “Je moet eerlijk zijn, PSV is de ploeg die FC Barcelona op papier de minste zorgen baart.” Dat zegt sportjournalist Edwin Winkels dinsdagochtend in het programma WAKKER op Omroep Brabant radio. De Eindhovenaren zijn voor de Catalaanse ploeg dus de ideale tegenstander in het openingsduel van de Champions League, aldus Winkels die in Barcelona woont.

De interesse in de Spaanse media in de aanloop naar de wedstrijd Barcelona-PSV van dinsdagavond gaat volgens Winkels vooral uit naar PSV-coach Mark van Bommel. Die kennen ze immers nog van dertien jaar geleden, toen Van Bommel een seizoen speelde voor FC Barcelona.

Verder wordt in de Spaanse media volgens hem aanvaller Hirving Lozano veelvuldig aangehaald. Omdat ze hem kennen van zijn doelpunt op het WK. “De eredivisie krijg je hier niet zoveel te zien. Dus de rest van PSV zullen ze vanavond moeten ontdekken”, denkt Winkels.

'Geliefde basiself'

Van onderschatting door FC Barcelona is volgens de Spaanse Nederlander geen sprake. Trainer Valverde begint volgens hem met zijn ‘geliefde basiself’. Wat misschien in het voordeel van PSV kan zijn, is dat het stadion niet zo vol zal zitten. In Barcelona is men volgens Winkels ontstemd over het aanvangstijdstip van de wedstrijd. “Vijf voor zeven, is in Nederland voor de meesten na etenstijd, maar hier zijn de mensen dan nog aan het werk”, weet hij.

Daarbij is het dinsdag in Barcelona vreselijk weer met onweer en regen. Hollands hondenweer, beaamt Winkels. "Misschien kan PSV hier nog van profiteren."

Voorspelling 3-2

Gevraagd naar een voorspelling voor dinsdagavond houdt Winkels het op een 3-2 overwinning voor FC Barcelona.