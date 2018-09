Fans van PSV zingen clublied in het Spaans en dat klinkt zo [VIDEO]

BARCELONA - Ruim duizend fans zijn dinsdag in Barcelona om PSV te steunen in de eerste Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona. De stemming is daar opperbest. Er wordt gezongen, een biertje gedronken en geëxperimenteerd. Zo wordt er ook het PSV-clublied gezongen, maar dan net wat anders.

Onze verslaggevers ter plaatse, Ronald Sträter en Joost van Erp, waren wél op tijd in Spanje. Ze gingen de stad in en lieten de PSV-fans het clublied zingen. Alleen deze keer niet in het Nederlands, maar in het Spaans. Dat leverde de volgende hilarische beelden op.

De tekst gaat verder onder de video.

Niet alle PSV-supporters lukte het om op tijd in Barcelona te zijn voor de wedstrijd. Mede door noodweer werden verschillende vluchten gecanceld. De supporters die wél in Barcelona zijn, maakten er een feestje van.

