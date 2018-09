'Mijn dochter revalideert nog steeds', Osse kroegbaas benieuwd naar verhaal doorrijder

Reconstructie in juni van ernstige aanrijding Oss waarbij vrouw meters werd meegesleurd. Foto: Kristian Westerveld/Twitter

DEN BOSCH - "Het is niet normaal dat je zoiets doet. Je moet het merken. Waarom rijd je dan door?" Vader Antoine van den Bergh kon het destijds niet begrijpen. Op nieuwjaarsnacht werd zijn dochter aangereden, vlak voor zijn café in Oss. Ze werd meters meegesleept, de chauffeur reed door. Dinsdagmiddag staat de doorrijder voor de rechter.

"Het gaat nog niet zo goed met haar, ze revalideert nog steeds." De dramatische aanrijding op de Berghemseweg mag dan ruim acht maanden geleden zijn, voor de familie Van den Bergh zijn de gevolgen nog elke dag zichtbaar. De advocaat van de dochter zal in de rechtszaak namens haar vertellen over de gevolgen van het ongeluk.

Tipgeld

Antoine loofde tweeduizend euro uit voor de gouden tip. Dat geld is ie kwijt. "Maar zo vonden we wel de dader. Anders hadden we misschien nooit geweten wie dit gedaan heeft en de schade op niemand kunnen verhalen."

Ruim een week na de aanrijding werd er een 39-jarige man uit Driebergen-Rijsenburg aangehouden. De bestelbus waarmee hij het ongeluk veroorzaakte, was gevonden op een camping in het Gelderse Stroe.

Uit onderzoek bleek dat na de aanrijding bij het café, iets verderop in Oss een voetganger ternauwernood kon wegspringen voor de bus. De chauffeur wordt dan ook verdacht van twee keer poging tot doodslag en van het doorrijden na een ongeval. Bovendien zou hij geen geldig rijbewijs hebben gehad.