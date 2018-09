Man zo boos over in brand gestoken poort dat hij toegesnelde agent tegen de grond gooit

SPRUNDEL - Een bewoner van het Binnenhof in Sprundel heeft maandagavond een agent op de grond gegooid. De agenten kwamen af op een melding van een brandende poort. Een agressieve bewoner was overtuigd van brandstichting en maakte duidelijk dat hij 'de daders zelf wel zou pakken'. De situatie escaleerde en uiteindelijk gooide de man een agent op de grond.

Toen de agenten kort voor middernacht poolshoogte kwamen nemen na de melding van de brandende poort, reageerde de bewoner agressief. Pogingen om hem te kalmeren liepen op niets uit. Er ontstond een handgemeen waarbij één van de agenten op de grond werd gegooid.

Twee aangiftes en een doktersbezoek

Een ander politiepatrouille die in de buurt was, kwam helpen om de man op te pakken. Hij werd geboeid en in een politiebusje meegenomen naar een cellencomplex. Welke verwondingen de onfortuinlijke agent precies opliep, is niet bekend. Wel moest hij naar de dokter en deed hij aangifte van mishandeling.

De boze bewoner van het Binnenhof deed op zijn beurt ook aangifte van brandstichting. Hij is aangehouden na mishandeling politieagent.