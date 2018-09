Mogelijk andere schutter in moordzaak drugscrimineel Peter Netten

Mogelijk nieuwe schutter in moordzaak Peter N. (Archieffoto)

OSS - Het Openbaar Ministerie heeft informatie dat niet verdachte Kaan D., maar iemand anders verantwoordelijk is voor de moord op drugscrimineel Peter Netten. Dat zei de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Den Bosch.

Peter Netten werd op 4 juni van dit jaar doodgeschoten bij het woonwagencentrum aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Kaan D. meldde zich enkele dagen na de schietpartij zelf bij de politie. Hij zou de schutter zijn.

"Mogelijk houdt hij iemand anders uit de wind", zei zijn advocaat over de mogelijk nieuwe verdachte. Eerder zei de raadsman dat zijn cliënt uit noodweer schoot. Er zijn ook getuigen die zeggen dat Kaan D. wel zelf geschoten heeft.

Netten was een bekende van de politie. Hij werd begin maart van dit jaar nog veroordeeld tot vijf maanden celstraf omdat hij hennep bewaarde in de schuur van zijn oma. In augustus 2016 deed de politie daar een inval en ontdekte de bijna vijftig kilo hennep. Zijn oma kreeg een taakstraf.