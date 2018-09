Oma mag mee naar debuut van Kamerlid Thierry Aartsen op Prinsjesdag

BREDA/DEN HAAG - Nog geen week Kamerlid en hij valt nu al meteen met zijn neus in de boter, zou je kunnen zeggen. Dinsdag is VVD-politicus Thierry Aartsen er immers bij op Prinsjesdag. Elk Kamerlid mag iemand meenemen. Voor de Bredanaar geen moeilijke keuze. Oma Jeanne is samen met hem in Den Haag. Ieder jaar volgt zij Prinsjesdag op tv maar nu is ze er dus bij als de ‘+1’ van haar kleinzoon.

Om kwart over twaalf liep ze aan de arm van haar kleinzoon over het Binnenhof op weg naar de Ridderzaal

Dat de keuze van de Bredanaar op zijn oma is gevallen om hem te vergezellen op deze speciale dag, komt niet helemaal als een verrassing. Afgelopen donderdag, de dag van zijn installatie als Kamerlid, gaf hij namelijk aan dat zijn oma misschien nog wel het meest trots was op zijn benoeming.

Op de voet gevolgd

Prinsjesdag in Den Haag begon voor het nieuwbakken Kamerlid met een kop koffie met onze verslaggever Birgit Verhoeven.

Zij volgt hem dinsdag op de voet op deze feestelijke dag.

Vlak voor zijn benoeming raakte Aartsen nog in opspraak vanwege een tweet uit 2009. Zijn beëdiging kwam hierdoor echter niet in gevaar. Dinsdag gaat de Bredanaar niet Twitteren, zo belooft hij. Hij houdt het bij Instagram.

Hij houdt woord en post vanuit de Ridderzaal 'het officiële staatsieportret' samen met zijn oma.