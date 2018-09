Stedelijk College dolblij met 'oude meuk' van restaurant De Druiventros

De spullen van de Druiventros worden gebruikt in het pop-up restaurant van het Stedelijk College in Eindhoven

EINDHOVEN - Bij restaurant De Druiventros in Berkel Enschot wilden ze er vanaf. De spullen die waren gebruikt voor het RTL programma Herrie in de Druiventros. De meubels, lampen en serviesgoed , die afkomstig waren uit de Kringloopwinkel werden op Marktplaats gezet. Het Stedelijk College kocht de 'oude meuk' om er een pop-up restaurant met leerlingen mee te beginnen.

Er wordt nog druk gezaagd en getimmerd in de ruimte waar medio oktober het restaurant moet openen. Hans Houbraken, die normaal gesproken facilitair manager is, zeg maar het hoofd van de concierges, ontpopt zich tot een ware klusjesman: "Ik zag op jullie site dat de spullen van De Druiventros te koop werden gezet en heb meteen gereageerd. Binnen een dag waren we eruit. Helaas wilde De Druiventros het niet voor niets weggeven, maar voor vijfhonderd euro zoveel spullen, dat is een koopje".

Oude meuk

Dat het om 'oude meuk' zou gaan maakt voor adjunct directeur Arjen Dalemans van de school niets uit: "Het hoeft niet allemaal nieuw en design te zijn, dit is ook een kant van de samenleving, het is goed dat leerlingen werken met gebruikte spullen. Bovendien, sommige leerlingen op onze school hebben dit nog geen eens thuis staan". Op het Stedelijk College zitten ook veel kinderen uit gezinnen van vluchtelingen, om de Nederlandse taal te leren. Er zijn maar liefst zeventig nationaliteiten op school.

Zo rond de herfstvakantie moet het pop-up restaurant open gaan. Hoe lang, dat is nog onduidelijk, maar het kan best een paar jaar zijn. De school hoopt dat mensen uit de buurt er komen eten. Zo doen de leerlingen mooie praktijkervaring op en is er een verbinding tussen de school en de buurt.