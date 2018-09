Ex-medewerker met knuppel sloopt computer bij bedrijf Oosterhout

Er is aangifte gedaan bij de politie. (Foto: ANP)

OOSTERHOUT - Een woedende ex-medewerker van een bedrijf in Oosterhout zocht maandagmiddag zijn voormalige werkgever op en sloeg op kantoor met een knuppel een computer aan diggelen. De politie hield de 32-jarige man uit Raamsdonksveer aan.

De verdachte ging rond kwart over drie vol emotie naar het bedrijf toe. In het pand was een werknemer aanwezig. De man sloeg de computer kapot en raakte daarbij met zijn knuppel ook de medewerker.

Agressief

Die pakte vervolgens zijn oud-collega vast en overmeesterde hem. Ondertussen was de politie onderweg. Agenten hebben de agressieve man aangehouden. De verdachte zit nog vast voor verder onderzoek.