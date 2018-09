PSV-fans in moeilijkheden na annuleren vliegreizen naar Barcelona

Dinsdagavond in Camp Nou: Barcelona-PSV. (Foto's: VI Images)

BARCELONA - Het is nog maar de vraag of alle PSV-fans dinsdag in Barcelona aankomen. Vanwege het slechte weer zijn de nodige vluchten richting de Spaanse stad gecanceld. Op dit moment zijn ruim 600 van de 1100 gekochte wedstrijdkaarten daadwerkelijk opgehaald.

Door het slechte weer in de Spaanse stad, het onweerde en regende dinsdagochtend flink, konden diverse vluchten niet landen. En mochten dus ook niet vertrekken vanaf de diverse luchthavens.

Er zijn verschillende PSV-fans die nu proberen een andere vlucht te boeken, om alsnog op tijd aanwezig te kunnen zijn voor de wedstrijd. Dat zal sommigen gaan lukken, maar dat er ook mensen gaan misgrijpen staat inmiddels wel vast.

PSV tegen Barcelona

PSV speelt dinsdagavond, om vijf voor zeven, de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League. Van slecht weer in Barcelona is op dit moment geen sprake meer.

Het is droog en ruim 25 graden. PSV speelt tegen FC Barcelona de eerste wedstrijd van het nieuwe Champions League-seizoen.

