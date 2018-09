Hardlopen in het Sprookjesbos: directeur van Efteling traint voor Singelloop Breda

KAATSHEUVEL - Vroege bezoekers van het Sprookjesbos in de Efteling moeten niet verbaasd staan te kijken als ze een man in trainingspak voorbij zien rennen. Directeur Fons Jurgens oefent onder het toeziend oog van Langnek, Roodkapje en Doornroosje voor de Singelloop Breda. Tijdens deze hardloopwedstrijd wordt geld ingezameld voor Make-A-Wish. Dit goede doel laat wensen voor ernstig zieke kinderen in vervulling gaan.





"Als een kind kan geloven dat zijn wens uitkomt, dan kan hij of zij ook geloven dat het beter wordt." Het is de kern waar Make-A-Wish om draait. Onderzoek toont aan dat het realiseren van een allerliefste wens jonge patiënten en hun omgeving weer hoop en kracht geeft en blijvend impact heeft.

Samen met jou

Maar het in vervulling laten gaan van die allerliefste wensen van die zieke kinderen gaat niet vanzelf. Vele vrijwilligers van Make-A-Wish zijn er dagelijks mee bezig. Van kennismaken met het kind en ouders, tot en met het tot uitvoering brengen van de droomwens. Maar bovenal kost het geld. En Omroep Brabant wil daar graag - samen met jou - aan bijdragen.





Help je mee? Dat kan door op deze link te klikken.