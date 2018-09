'Messi, Messi... Schwaab die komt eraan', ook op een terrasje in Barcelona klinkt 'ie lekker

BARCELONA - PSV-shirtje aan, pilsje in de hand en zingen maar: 'Messi, Messi... Schwaab die komt eraan.' Supporters die wél probleemloos vanuit Nederland af konden reizen naar Barcelona, vermaken zich daar prima. Afgelopen weekend oefenden PSV-supporters in het uitvak bij ADO Den Haag het liedje al. En dinsdag klinkt het dan ook in de stad van Messi zelf.

Tientallen PSV-fans missen de wedstrijd van dinsdagavond tegen FC Barcelona. Vanwege het slechte weer eerder op de dag zijn de nodige vluchten richting de Spaanse stad geannuleerd. En dat is zuur.

Toch kleuren straten en pleinen in Barcelona rood met wit. Palmbomen en PSV-supporters, luidkeels zingend, dat is deze dinsdag voor even het straatbeeld. Want honderden supporters zijn er wél. En natuurlijk, de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona wordt voor de Eindhovense selectie een loodzware klus. Dat weten die supporters ook. Dus misschien wordt er dinsdagavond rond een uur of negen, als de wedstrijd erop zit, wel minder uitbundig gezongen.

Maar voor aanvang van de wedstrijd zit de sfeer er in elk geval prima in onder de afgereisde fans. En hoe kan dat ook anders? Want hoe tof is het om met jouw cluppie naar Camp Nou te mogen?!



'Ik ben gek'

Sommigen beleven de unieke dag met vrienden, een ander maakt er een uitje van met...z'n moeder. En dat is: "Wel leuk". Gevraagd naar de wedstrijd tegen Messi en kompanen, wordt duidelijk dat 'ons moeder' er een hard hoofd in heeft: "Ik ben bang dat ze het niet halen. Dat denken er denk ik heel veel, maar we blijven er het beste van hopen." Zoonlief hoop vooralsnog op een mindere dag van FC Barcelona: "En dan kunnen we zeker punten pakken hier."





Nee, neem dan een andere afgereisde supporter. "We gaan gewoon winnen met 0-2. Lozano en zijn vriend die gaan dat maken." Het is niet dat hij zichzelf moet in heeft gedronken. Althans, in gesprek met onze verslaggever neemt hij een slokje water. Wel draagt hij een pet met daarop: 'Ik ben gek'.

Verderop in Barcelona klinken Eindhovense strijdliederen. Handen in de lucht! Messi, messi, Scwaab die komt eraan!