Gestrande PSV-supporters balen van geannuleerde vlucht: 'Duur voetbalavondje thuis op de bank'

ZAVENTEM - Veel PSV-supporters die hun ploeg zouden gaan steunen in Barcelona voor de eerste groepswedstrijd van de Champions League, zijn gestrand op verschillende luchthavens. Vanwege het slechte weer boven de Pyreneeën zijn meerde vluchten naar Barcelona gecanceld. We spraken met twee gedupeerde supporters.

“Dit is echt verschrikkelijk, hier ben ik helemaal kapot van”, aldus Danny, een PSV-supporter die zijn vlucht tot twee keer toe geannuleerd zag worden. De 22-jarige supporter uit Dongen zou eigenlijk dinsdagochtend om elf uur vliegen. “Om half elf stonden we bij de gate en toen hoorden we dat de vlucht gecanceld was. Vervolgens zijn we naar de balie van Ryanair gegaan, maar daar kregen we weinig te horen.”

Nog een vliegticket

Uiteindelijk besloot Danny om bij een andere maatschappij nóg een vliegticket te kopen. “Dat vliegtuig zou 's middags om vijf over half vier vertrekken en dan zouden we net op tijd zijn. PSV had al aangegeven dat we de kaarten bij het stadion konden omwisselen en de koffers daar in de buurt mochten neerzetten.” In totaal is Danny nu meer dan 350 euro kwijt. "Best prijzig voor een dagje Brussel."

Naast Danny zijn er nog meer supporters die hun tripje naar Barcelona in rook op zagen gaan. Zo ook Mark uit Helmond. “In totaal heb ik nu zo’n 3000 euro aan vliegtickets uitgegeven voor mij en mijn vrienden. Het is de vraag of ik mijn geld nog terugkrijg. Ik heb met een bevriende juridisch adviseur gebeld en die zei dat je geen geld terugkrijgt als een vliegmaatschappij de reis annuleert vanwege noodweer.”

Naar huis

Zoals het er nu naar uitziet vertrekt de eerstvolgende vlucht naar Barcelona rond zes uur en landt die om kwart voor negen 's avonds. “We zouden woensdag eigenlijk nog een dag in de stad hebben, maar het ging ons om de wedstrijd natuurlijk. En die mis je nu helemaal”, zegt Danny, die daarop heeft besloten om de trein te pakken en weer terug te keren naar huis.

Ook Mark wacht niet op een eerstvolgende vlucht. “Ik denk dat we niet voor zes uur vliegen. Dus we rijden zo terug naar huis en dan gaan we thuis kijken. We hadden zelfs kaartjes voor de eretribune, 125 euro per stuk. En dan nog eens een totaal van 3000 euro aan vliegtickets. Dit is een duur voetbalavondje als je uiteindelijk gewoon thuis op de bank kijkt."

PSV speelt dinsdagavond om 18.55 uur tegen FC Barcelona in de Champions League. De wedstrijd is LIVE te volgen op onze website.