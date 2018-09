Vijf auto's botsen op A50 bij Oss, weg weer vrij

RAVENSTEIN - Op de A50 tussen Oss-Oost en Ravenstein zijn dinsdagmiddag vijf auto's op elkaar gebotst. Hierdoor stond er in de richting van Arnhem een flinke file. Volgens de ANWB liep de vertraging op tot meer dan een uur. De weg werd rond halfvijf weer vrij gegeven.

Richting Arnhem stond 12 kilometer file. Ook de andere kant op, richting Eindhoven, stond een file van 12 kilometer. Daar was de vertraging 20 minuten. 

Richting Arnhem was de linkerrijstrook afgesloten. Omrijden kon via Den Bosch over de A2 en de A15.