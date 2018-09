Bijbaan van Yvon Jaspers onderzocht, presentatrice al drie jaar in dienst bij veevoederbedrijf

HILVERSUM - Het Commissariaat voor de Media gaat onderzoek doen naar de nevenfuncties van presentatrice Yvon Jaspers uit Boxtel. Jaspers blijkt al drie jaar in dienst te zijn van For Farmers, het grootste veevoederbedrijf van Europa. Een van haar taken daar is in campagne ‘de boerentrots naar boven halen’. Iets wat Jaspers ook doet in het programma Onze Boerderij van de publieke omroep.

Het Commissariaat schrijft in een verklaring dat ‘onafhankelijkheid van publieke omroepen’ een uitgangspunt is. Daarom is aan KRO-NCRV, de omroep waar Jaspers voor werkt, om opheldering gevraagd. Haar werkgever gaf namelijk goedkeuring voor het werk bij For Farmers, zo onthulde dagblad Trouw vrijdag.

Politiek

Het onderzoek volgt op vragen van GroenLinks in de Tweede Kamer dinsdag. Ook minister voor Media Arie Slob wil weten of er belangenverstrengeling is. Journalistenvakbond NVJ liet maandag weten dat KRO-NCRV met het toestaan van de nevenfunctie de geloofwaardigheid van de publieke omroep op het spel zet.