Uitslaande brand in koeienstal slaat over naar andere stallen en boerderij in De Mortel

DE MORTEL - Er woedt dinsdagmiddag een uitslaande brand in een koeienstal in De Mortel. De meeste koeien zijn op tijd gered, maar mogelijk zitten er nog een aantal koeien vast in de stal.

De stal grenst aan een boerderij. Het vuur is overgeslagen naar het huis. In totaal staan er drie stallen in brand. "Voorlopig zijn we hier nog wel bezig. We proberen verdere uitbreiding te voorkomen", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.



De bewoners konden zelf op tijd ontsnappen. In de omgeving van de boerderij lopen verschillende dieren los rond.

Meerdere brandweereenheden proberen het vuur te blussen. De boerderij en stal kunnen als verloren worden beschouwd.