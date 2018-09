Kan PSV verrassen tegen FC Barcelona? Mark van Bommel stuurt vertrouwde basiself het veld in [LIVE]

BARCELONA - PSV start de groepsfase van de Champions League met een uitwedstrijd bij FC Barcelona. De ploeg van Mark van Bommel lijkt op papier kansloos tegen de Catalaanse ploeg die met Lionel Messi, Luis Suárez en Phillipe Coutinho wereldsterren in de gelederen heeft. PSV start met dezelfde elf namen als tegen ADO Den Haag van afgelopen weekend, Erick Gutiérrez begint dus op de bank. Om 18.55 uur begint de wedstrijd, volg het hieronder LIVE.

PSV-clubwatcher Joost van Erp verwacht een 2-2 gelijkspel in Barcelona. "PSV krijgt het lastig in Barcelona, maar profiteert van het feit dat de Spanjaarden er te makkelijk over denken. Dat levert de ploeg van Mark van Bommel alsnog een puntje op. Het gelijke spel zal op z'n PSV's worden binnengehaald, want Luuk de Jong maakt in de blessuretijd de 2-2."

LEES OOK: Fans van PSV zingen clublied in het Spaans en dat klinkt zo [VIDEO]

Tekst gaat verder onder de tweet.

FEITEN EN WEETJES

• PSV staat in Europees verband voor de zevende keer tegenover Barcelona. Van de zes eerdere ontmoetingen wonnen de Eindhovenaren er één, tegen drie gelijke spelen en twee nederlagen.

• Bij PSV is Luuk de Jong de speler met de meeste Champions League-ervaring. De spits speelde tot nu toe zeventien wedstrijden op het hoogste Europese niveau, waarin hij vier keer scoorde.

• Bij Barcelona is Lionel Messi de meest ervaren speler met 125 Champions League-duels achter zijn naam. De Argentijnse sterspeler maakte daarin honderd doelpunten, bijna net zo veel als heel PSV tussen 1992 en nu (102 goals).

LEES OOK: Gestrande PSV-supporters balen van geannuleerde vlucht: 'Duur voetbalavondje thuis op de bank'

DE OPSTELLINGEN: